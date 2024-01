Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrradfahrer fährt Fußgängerin um und entfernt sich vom Unfallort

Koblenz (ots)

Am 30.12.2023 kam es gegen 10.30 Uhr in der Mainzer Straße in Koblenz zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Radfahrer und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin ging auf dem Gehweg in Richtung Markenbildchenweg. Plötzlich wurde Sie von einem Radfahrer von hinten angefahren woraufhin sie zu Boden stürzte und dadurch Schmerzen im Arm erlitt. Der Radfahrer verließ die Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten nachzukommen und flüchtete zügig über die Januarius-Zick-Straße in Richtung des Rheins. Zu dem Radfahrer sind folgendes bekannt: männlich, älteres Fahrrad,dunkle Wollmütze und Flecktarnjacke.

Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Nummer 0261/ 92156-300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell