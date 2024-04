POL-OL: ++Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Führer und zwei stehenden Motorradfahrern++

Oldenburg (ots) - Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem in den Mittagsstunden ein Brandsatz auf eine Tür der Oldenburger Synagoge in der Leo-Trepp-Straße geworfen wurde. Heute Mittag, gegen 13:10 Uhr, wurde ein Brandsatz auf dem Gelände der Oldenburger Synagoge in der Leo-Trepp-Straße gezündet. Durch den Brandsatz wurde eine Tür in Mitleidenschaft gezogen. Dank eines schnellen Eingreifens konnte ein ...

mehr