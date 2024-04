POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Bus kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum++

Oldenburg (ots) - Bei einem Auffahrunfall heute Vormittag wurde eine 21-jährige Frau schwer verletzt, ein 23-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Den ersten Ermittlungen des Unfalldienstes zufolge befuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem VW Geländewagen die Ammerländer Heerstraße in Richtung stadtauswärts. Ungefähr in Höhe der Hausnummer 90 stand zu diesem Zeitpunkt am Fahrbahnrand ein haltendes ...

