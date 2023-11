Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 32-Jähriger zum wiederholten Male mit gestohlenem Auto unterwegs

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Zivile Beamte der Polizei Rhein-Sieg-Kreis haben am frühen Montagabend (27. November) einen 32-jährigen Mucher auf einem Parkplatz in Neunkirchen-Seelscheid beobachten können, der ihnen aus zurückliegenden Einsätzen bekannt ist. So war der Verdächtige im Sommer mutmaßlich mit einem gestohlenen Fiat aufgefallen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5560385).

Der 32-Jährige stieg auf dem Parkplatz in einen BMW und fuhr in Richtung Much davon. Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass irgendetwas mit den Kennzeichen nicht stimmte. Tatsächlich konnte über den QR-Code, die sogenannte Druckstücknummer, auf den Plaketten der montierten Kennzeichen ermittelt werden, dass es sich um Kennzeichendubletten handelte.

Anhand der Fahrgestellnummer kam zudem heraus, dass der 1er-BMW im April 2023 in Solingen entwendet worden war. Der Wagen wurde als Beweismittel und zur Eigentumssicherung abgeschleppt.

Der 32-Jährige wurde wegen des Verdachts des Autodiebstahls und Urkundenfälschung zunächst festgenommen. Einen Führerschein hat er immer noch nicht erworben, sodass zum Verfahren noch der Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dazu kommt.

Gründe die vorläufige Festnahme aufrecht zu halten, lagen nach Abschluss der Ermittlungen nicht mehr vor. Der 32-Jährige musste von der Polizei auf freien Fuß gesetzt werden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell