POL-SU: Audi aus Einfahrt entwendet

Troisdorf (ots)

In der Laacher See Straße in Troisdorf-Kriegsdorf wurde in der Nacht von Sonntag (26. November) auf Montag (27. November) ein blauer Audi A6 entwendet. Die Limousine vom Typ 4G war am Abend in der Einfahrt vor dem Einfamilienhaus abgestellt worden. Morgens, gegen 09.30 Uhr, war der Wagen, der einen Zeitwert von mehr als 30.000 Euro hat, verschwunden.

Vermutlich wurde der sechs Jahre alte Audi mithilfe der sogenannten Funkwellenverlängerung geöffnet und gestartet. Bei der Funkwellenverlängerung greifen die Täter das Funksignal des Originalfahrzeugschlüssels ab und verlängern das Signal bis zum Fahrzeug, welches sich dann öffnen und zünden lässt. Daher ist es ratsam, die Autoschlüssel in einem abgeschirmten Behältnis aufzubewahren.

Hinweise zum Verbleib der blauen Audi A6 Limousine mit dem amtlichen Kennzeichen SU-JA### nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

