Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Ilmenau (ots)

Ein 37-jähriger Fahrradfahrer befuhr heute Morgen den Radweg von Langewiesen in Richtung Ilmenau. Aufgrund des Starkregens übersah der Mann offenbar das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren". Daraufhin fuhr er ungebremst linksseitig in den Skoda einer 67-Jährigen, welche vom Bereich "Am Fridolin" auf den Oberweg auffahren wollte, und durchschlug mit seinem Fahrradhelm die Seitenscheibe des Fahrzeuges. Der 37 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Skoda entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell