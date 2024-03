Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseversuch endet in JVA

Basel (ots)

Die geplante Einreise nach Deutschland endete für einen 36-Jährigen in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den polnischen Staatsangehörigen am Donnerstagmittag (29.02.24) in einem Fernzug zwischen Basel SBB und Basel Badischen Bahnhof. Der 36-Jährige konnte zur Kontrolle seine polnische Identitätskarte vorlegen und gab an auf dem Weg nach Deutschland zu sein. Die anschließende Überprüfung ergab einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung. Aufgrund der beabsichtigten Einreise nach Deutschland konnte der Haftbefehl vollstreckt werden. Der Gesuchte wurde in Deutschland einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

