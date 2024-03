Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Auseinandersetzung Haltepunkt Batzenhäusle - Zeugenaufruf

Waldkirch (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für eine Auseinandersetzung zwischen einem 14-Jährigen Mädchen und einer 36-Jährigen Frau am Sonntag, den 25. Februar 2024 am Haltepunkt Waldkirch-Batzenhäusle.

Am Sonntag kam es gegen 11:30 Uhr am Haltepunkt Waldkirch-Batzenhäusle zu einer verbalen und scheinbar auch körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 14-Jährigen und einer 36-Jährigen, welche in Begleitung eines Kindes war. Grund der Auseinandersetzung soll das Rauchen einer Zigarette durch das Mädchen gewesen sein. Die 36-jährige, italienischen Staatsangehörige soll das Mädchen mit serbischer Staatsangehörigkeit zunächst mehrfach aufgefordert haben das Rauchen einzustellen, da dies im dortigen Bereich nicht gestattet sei und aus Rücksichtnahme auf ihr Kind. Der Bitte soll die Jugendliche nicht nachgekommen sein. Schließlich soll es zu Handgreiflichkeiten, Beleidigungen und Drohungen zwischen den beiden Personen gekommen sein. Beide Personen machten jedoch gegenüber den Einsatzkräften vor Ort widersprüchliche Angaben. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Am Haltepunkt Batzenhäusle sollen sich zur Tatzeit weitere Reisende aufgehalten haben, die den Sachverhalt beobachtet haben könnten. Diese Personen sowie alle weiteren Personen die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter 07628 8059 0 in Verbindung zu setzen.

