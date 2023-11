Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ringschnait - Opelfahrer entfernte sich nach Unfall

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, fuhr die 18-Jährige auf der K7571 von Mittelbuch in Richtung Ringschnait. Einen halben Kilometer vor Ringschnait kam ihr ein Auto entgegen. Weil der Entgegenkommende zu weit in der Mitte fuhr, streiften sich beide Autos. Der Unfallverursacher hielt kurz an, setzte dann seine Fahrt in Richtung Mittelbuch fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Audi der 18-Jährigen wurde auf der linken Seite auf der ganzen Länge stark beschädigt. Der Schaden wird auf 10.000 EUR geschätzt. Sie selber wurde leicht verletzt. An der Unfallstelle wurde der Außenspiegel des Unfallverursachers aufgefunden. Demnach handelt es sich um einen Opel Meriva, der ebenfalls links stark beschädigt sein müsste. Das Polizeirevier Biberach, Tel. 07351/447-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

+++++++++++++++++++ 2218786

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell