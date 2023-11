Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Überwachungskamera gestohlen

Erfurt (ots)

Montagnacht zeigte sich ein Dieb in einer Kleingartenanlage im Erfurter Süden so gar nicht kamerascheu. Der Unbekannte war zunächst in einen Garten gestiegen und näherte sich einer Überwachungskamera. Da sich diese in drei Meter Höhe befand, nutze der Langfinger einen Stuhl und machte sich an dem technischen Gerät zu schaffen. Schnell hatte er die Kamera abgeschraubt und steckte sie ein. Der Eigentümer beobachtete das Geschehen über die Videoaufzeichnung und machte sich auf den Weg in seinen Garten. Beim Eintreffen hatte sich der Dieb bereits mit seiner Beute im Wert von 80 Euro aus dem Staub gemacht. (SE)

