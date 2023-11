Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug im Wert von 7.000 Euro gestohlen

Erfurt (ots)

Einbrecher machten in einem Rohbau im Erfurter Norden große Beute. Am vergangenen Wochenende hatten sie sich auf die Baustelle begeben und stahlen neben verschiedenen Baumaterialien auch Werkzeug und Heizkörper im Wert von über 7.000 Euro. Um an die Beute zu kommen, machten sich die Täter mit Gewalt an mehreren Türen zu schaffen und beschädigten eine Wand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

