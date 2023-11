Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

Erfurt (ots)

In Gispersleben wurde am Montagmorgen ein beschädigter Zigarettenautomat festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass eine unbekannte Person bereits am Vortag versucht hatte den Automaten zu sprengen. Als dies missglückte versuchte der Täter das Gerät erfolglos aufzubrechen. Zwar ging der Dieb leer aus, dafür verursachte er an dem Zigarettenautomaten aber einen Sachschaden in Höhe 3.000 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell