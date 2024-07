Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad

Berka/ Werra (ots)

Am gestrigen Abend beabsichtigte eine 45-jährige Pkw Fahrerin mit ihrem Pkw von der Poststraße nach links in die Wildecker Straße, Fahrtrichtung Gerstungen, einzubiegen. Hierbei übersah sie den mit einem Kleinkraftrad kreuzenden sowie vorfahrtberechtigten männlichen, 67 Jahre alten Geschädigten. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision, wodurch der Fahrer des Zweirades zu Fall kam und zur weiteren Abklärung seiner Verletzungen zunächst in das Eisenacher Krankenhaus verbracht wurde. Dieses konnte er noch in der Nacht nach erfolgter ambulanter Behandlung wieder verlassen. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden im Rahmen des Verkehrsunfalles beschädigt, blieben jedoch fahrbereit. (sk)

