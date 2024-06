Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Unfall nach Vollbremsung? Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Bereits am Montag (10. Juni) soll es in der Zeit von 17 bis 17:30 Uhr am Hochemmericher Markt zu einem Unfall gekommen sein. Eine 37-Jährige berichtete der Polizei, dass sie als Fahrgast im Bus der Linie 924 gesessen hat. Auf Höhe eines türkischen Ladengeschäfts habe ein Kind die Straße überquert. Der Busfahrer habe eine Vollbremsung gemacht, woraufhin sie vom Sitz gestürzt sei. Die Frau fuhr eigenständig ins Krankenhaus, wo zwei gebrochene Arme diagnostiziert wurden.

Die Ermittler vom Verkehrskommissariat 21 suchen zwecks Unfallklärung Zeugen, die eine Vollbremsung beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

