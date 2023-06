Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Radfahrer nach Unfall mit rotem VW Caddy flüchtig

Geldern (ots)

Am Samstag (24. Juni 2023) gegen 03:00 Uhr nahm eine Anwohnerin der Lindenstraße ein lautes Geräusch wahr. Ein Radfahrer war wohl gegen ein parkendes Fahrzeug gefahren. Am folgenden Tag machte sie die Besitzerin des an der Lindenstraße geparkten, roten VW Caddy auf den frischen Unfallschaden an der Kofferraumklappe aufmerksam. Der Radfahrer, der den Schaden verursacht hatte, meldete sich nicht, sondern entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizei wurde hinzugezogen und ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

