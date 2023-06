Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Kooperativer Schwerpunkteinsatz der Polizei Kleve

Illegales Fahrzeugtuning

Weeze (ots)

Am Sonntag (25. Juni 2023) führte die Polizei Kleve mit Unterstützung von Polizeikräften aus Duisburg, Krefeld und Viersen einen Schwerpunkteinsatz zur Überwachung des illegalen Fahrzeugtunings durch. In Weeze fand ein großes Tunertreffen, das Volkstyle Base, statt, so dass eine hohe Anzahl von technisch veränderten Pkw erwartet wurden. Alle eingesetzten Kräfte verfügen auf dem Gebiet "Tuning" über fundiertes Fachwissen.

Die Kontrollen führten zu folgenden Ergebnissen:

-76 kontrollierte Fahrzeuge

-10 Fahrzeugsicherstellungen

-1 Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss

-3 Strafanzeige

-35 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten

-9 Verwarnungsgelder

-10 Kontrollberichte

Bei den sichergestellten Pkw lag der Verdacht vor, dass von diesen eine unmittelbare Verkehrsgefährdung ausging. Diese Fahrzeuge werden im Nachgang von Sachverständigen begutachtet.

An der Hauptroute zum Treffen überwachte die Polizei an der Bundesstraße 9 in Weeze in einer 70km/h-Zone zusätzlich die Geschwindigkeit. 130 Fahrerinnen oder Fahrer waren so schnell, dass ihnen Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten zugehen; in vier Fällen ist ein Fahrverbot zu erwarten.

298 Personen mussten ein Verwarnungsgeld bezahlen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell