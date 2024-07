Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Ford Torneo im Vorbeifahren beschädigt - Zeugen gesucht

Neuenhof (ots)

In den frühen Freitagnachmittagsstunden ereignete sich in Neuenhof in der Hörscheler Straße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte die Unfallverursacherin bzw. der Unfallverursacher beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Ford Torneo und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise zu der beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Bezugsnummer 0179975 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

