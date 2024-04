Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Über das Wochenende insgesamt vier Fahrraddiebstähle angezeigt

Freiburg (ots)

Über das Wochenende wurden bei der Polizei bislang vier Fahrraddiebstähle angezeigt. Am Freitag, 12.04.2024, in dem Zeitraum zwischen 16.00 Uhr bis 18.50 Uhr, wurde ein Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand verschlossen an einem Fahrradständer in der Spitalstraße / Ecke Teichstraße. Der Diebstahlschaden beträgt über 5.000 Euro. Auch am Freitag, in dem Zeitraum zwischen 20.15 Uhr bis 23.40 Uhr, wurde in Brombach ein weiteres Pedelec der Marke TourRay entwendet. Es stand verschlossen in der Hüsinger Straße beim Schützenhaus. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.500 Euro. In dem Zeitraum zwischen Samstag, 13.04.2024, 21.00 Uhr bis Sonntag, 14.04.2024, 19.00 Uhr, wurde in Tumringen im Berner Weg ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Der Diebsstahlschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Am Samstag, 13.04.2024, gegen 22.00 Uhr, schlich ein Unbekannter in Stetten in der Konrad-Adenauer-Straße durch den Garten eines Einfamilienhauses in den Carport, schulterte ein verschlossenes, aber nicht angeschlossenes Fahrrad der Marke Cube und rannte durch den Garten weg. Die Anwohner des Einfamilienhauses wurden auf den Dieb aufmerksam und suchten zunächst selbstständig die umliegenden Straßen nach dem Dieb und dem entwendeten Fahrrad ab. Der Dieb konnte mit dem geschulterten Fahrrad unerkannt entkommen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 300 Euro.

