POL-GT: Einbruch am Fortweg

Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) (FK) - Zwischen Freitag (05.04., 17.30 Uhr) und Samstagmorgen (06.04., 07.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Hohlweg eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in das Haus und durchsuchten Schubladen und Schränke. Genaue Angaben zu der Beute konnte noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. ...

