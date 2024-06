POL-GE: Einbrecher durch Polizei gestellt - Distanzelektroimpulsgerät eingesetzt

Gelsenkirchen (ots) - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl und Computerbetrug. Im April wurde aus einem Auto in Herne unter anderem eine Tankkarte entwendet. Anschließend, am Sonntag, 14. April 2024, wurde diese in unterschiedlichen Tankstellen benutzt, darunter auch in einer Tankstelle auf der Schwarzmühlenstraße in ...

mehr