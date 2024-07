Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fundfahrrad in 31008 Elze/ Mehle - Zeugenaufruf

(hem) Am 25.07.2024 wurde durch einen Anwohner ein nicht angeschlossenes Kinderfahrrad in der alten Poststraße in 31008 Elze / Ortsteil Mehle aufgefunden. Bei dem Kinderfahrrad handelt es sich um ein blau-rotes Fahrrad der Marke TECNO BIKE / Altura (siehe Foto). Der Eigentümer des Fahrrades oder Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93380 in Verbindung zu setzen.

