POL-FR: Albbruck: Kartonagen in Sammelcontainer kokeln - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots) - Starke Rauchentwicklung in einem Fitnessstudio in Waldshut-Tiengen hat am Mittwochmorgen, 24.07.2024, gegen 05:50 Uhr, Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. In einem Abstellraum hatte es gebrannt. Dort dürften sich entleerte Asche und Zigarettenkippen im Restmüll entzündet haben. Der Brand war durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Der entstandene Sachschaden ...

mehr