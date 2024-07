Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Lieferwagen macht sich selbstständig

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.07.2024, gegen 12:10 Uhr, hat sich im Spiechergässle in Grafenhausen ein Lieferwagen selbstständig gemacht. Der 25-jährige Fahrer hatte den Transporter am Straßenrand abgestellt, um ein Paket zuzustellen. Offensichtlich war die Bremse nicht oder nicht richtig angezogen. Der Transporter bewegte sich rückwärts die Straße hinunter über eine Einmündung hinweg auf einen Garagenvorplatz, wo es zur Kollision mit einem dort abgestellten Pkw kam. Dabei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 7000 Euro. Am Lieferwagen wurde auch der Tank beschädigt, als dieser über einen Absatz gerollt war. Die Feuerwehr nahm den ausgelaufenen Dieselkraftstoff auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell