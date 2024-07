Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zweiradfahrer schwer verletzt (Münsingen)

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 465 zwischen Bad Urach und Münsingen ist ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads am Dienstagmittag schwer verletzt worden. Der Jugendliche war gegen 12.10 Uhr in Fahrtrichtung Bad Urach unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor und auf die Gegenfahrspur rutschte. Nach einer Kollision mit einem entgegenkommenden Wohnmobil rutschte der Jugendliche weiter unter der Leitplanke hindurch und eine Böschung hinunter, wo er schwer verletzt zum Liegen kam. Nach der Rettung des 16-Jährigen durch die Bergwacht mit Unterstützung der ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückten Feuerwehr wurde der Verunglückte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden dürfte rund 11.000 Euro betragen. Das Leichtkraftrad wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Bundesstraße war bis kurz vor 14 Uhr komplett gesperrt. (ak)

