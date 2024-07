Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Todesursache im Fall der am 21.07.2024 aufgefundenen Frau weiter unklar (Straßberg)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Straßberg (ZAK): Auch nach der am Montag (22.07.2024) durchgeführten Obduktion des Leichnams einer 30-jährigen Frau, die am Sonntagmorgen in einem Waldstück bei Straßberg aufgefunden wurde, ist die genaue Todesursache weiterhin unklar.

Das Ergebnis der für eine abschließende Bewertung zwingend erforderlichen, toxikologischen Untersuchungen steht noch aus. Mit den Untersuchungen soll insbesondere geprüft werden, ob die Frau zum Zeitpunkt ihres Todes unter dem Einfluss berauschender Mittel, Medikamente oder anderer Substanzen stand und dies mit dem Tod in Zusammenhang stehen könnte.

Auch wenn derzeit nach wie vor keine konkreten Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen, dauern die intensiven, kriminalpolizeilichen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Balingen, insbesondere zum Verlauf der letzten Stunden der Verstorbenen, weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell