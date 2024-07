Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Anhängersteuergeräte und Lkw-Räder gestohlen; Traktor unbefugt in Gebrauch genommen; Einbruch in Baustelle und Spielwarengeschäft; Verkehrsunfall; Pferd verletzt

Reutlingen (ots)

Anhänger-Steuergeräte und Räder gestohlen (Zeugenaufruf)

Gleich drei Steuergeräte an Lkw-Aufliegern, die auf einem Parkplatz in der Sondelfinger Straße geparkt waren, haben Unbekannte über das vergangene Wochenende gestohlen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen bauten die Diebe die Steuergeräte aus, wobei sie sämtliche Kabel und Schläuche einfach durchtrennten und ließen die Geräte mitgehen. Zudem entwendeten sie an einem der Auflieger zwei komplette Räder. Der Wert des Diebesgutes wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. Die an den Sattelaufliegern entstandenen Sachschäden wurden noch einmal mit rund 10.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9611-0 um Hinweise. (cw)

Zwiefalten-Sonderbuch (RT): Traktor unbefugt in Gebrauch genommen (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstagmittag zwölf Uhr bis Montagmorgen 8.30 Uhr einen Traktor in einem Steinbruch unbefugt in Gebrauch genommenen. Das Fahrzeug wurde danach wieder auf dem Firmengelände abgestellt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde auch die angebaute Steinsäge in Betrieb genommen und dabei mutmaßlich beschädigt. Des Weiteren wurde aus dem ursprünglich abgeschlossenen, von den Tätern jedoch geöffneten Führerhaus, ein Werkzeugkasten entwendet. Der entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden, könnte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen. Der Polizeiposten Zwiefalten hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und bittet unter 07373/92123-0) um sachdienliche Hinweise. (gj)

Esslingen (ES): In Rohbau eingebrochen

In einen Rohbau in der Eberhard-Bauer-Straße sind Unbekannte in der Zeit von Samstag bis Montag eingebrochen. Zwischen zwölf Uhr und neun Uhr gelangten die Täter auf noch ungeklärte Art und Weise in den eigentlich verschlossenen Rohbau. Dort verschafften sie sich mit brachialer Gewalt über eine Stahltüre Zutritt zum Werkzeuglager, aus dem sie nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Akkuschrauber, ein Ladegerät und eine Stichsäge entwendeten. Der Wert des Diebesgutes und der hinterlassene Sachschaden werden auf mehrere tausend Euro geschätzt. (cw)

Stuttgart (S): Zeugen zu Unfall auf Flughafenstraße gesucht

Das Polizeirevier Flughafen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag an der Einmündung Flughafenstraße / Brücke zur L1192 ereignet hat. Eine 23-Jährige befuhr gegen 9.15 Uhr mit einem VW Golf die linke Spur der Flughafenstraße in Richtung Flughafen. Dabei kam es im ampelgeregelten Einmündungsbereich zur Autobahnbrücke in Richtung L1192 zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Mercedes EQA einer 33-Jährigen. Diese war von der Flughafenstraße aus nach links in Richtung Brücke abgebogen. Die VW-Lenkerin erlitt bei dem Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf rund 60.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten kurz vor 13 Uhr musste die Einmündung teilweise gesperrt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/78780-0 zu melden. (rd)

Balingen (ZAK): In Spielwarengeschäft eingebrochen

In einen Spielwarenladen in der Neue Straße ist am Montag eingebrochen worden. Zwischen sieben Uhr und 7.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter eine Tür zum Laden und gelangte so ins Innere. Daraus entwendete er in der Folge Ware. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und zum Wert des Diebesguts liegen derzeit noch keine genauen Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (rd)

Balingen (ZAK): Pferde verletzt (Zeugenaufruf)

Zu einem verletzten Pferd sind Beamte des Polizeireviers Balingen am Montagvormittag nach Erzingen ausgerückt. In der Zeit zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, bis Montag, neun Uhr, fügte ein Unbekannter einem Pferd, das auf einer Koppel im Bereich Hungerberg untergebracht war, eine Schnittverletzung zu. Diese musste von einem Tierarzt versorgt werden. Wie sich vor Ort herausstellte, wies das Tier bereits Anfang Juni eine Schnittverletzung auf. Zudem war Mitte Mai einem anderen Pferd auf der Koppel eine entsprechende Verletzung zugefügt worden. Das Polizeirevier Balingen und der Fachbereich Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter Telefon 07433/264-0 um Hinweise, wenn sich Personen verdächtig an Koppeln beziehungsweise Pferdeställen zu schaffen machen. (rd)

