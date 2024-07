Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Auseinandersetzung; Jugendliche unsittlich berührt; Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

In Friseurgeschäft eingebrochen

In ein Friseurgeschäft in der Gartenstraße ist ein Unbekannter am Samstag eingebrochen. Zwischen neun Uhr und 23.50 Uhr verschaffte sich ein Krimineller über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumen, die er nachfolgend nach Stehlenswertem durchsuchte. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß der Einbrecher dabei auf Bargeld, mit dem er anschließend unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reutlingen (RT): Streitigkeiten (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach einer Auseinandersetzung die sich am Sonntagabend im Bereich des Schotterparkplatzes beim Willy-Brand-Platz ereignet haben soll. Gegen 23 Uhr wurde die Polizei von zwei 20 und 21 Jahre alten Männern verständigt, die angaben, aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus angegriffen und mit einem Stock geschlagen worden zu sein. Zudem soll auch Pfefferspray eingesetzt worden sein. Beide wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und in der Folge vom Rettungsdienst versorgt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen, dem Ablauf und den Beteiligten aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (cw)

Reutlingen (RT): Jugendliche unsittlich berührt (Zeugenaufruf)

Eine Jugendliche ist am Samstagabend im Freibad von einem unbekannten Mann unsittlich berührt worden. Die Jugendliche hielt sich gegen 18 Uhr im Wellenbecken auf, als ihr der Mann in den Intimbereich gefasst haben soll. Die Polizei wurde am Sonntagabend über den Vorfall informiert. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass möglichweise noch weitere Geschädigte durch denselben Mann am Samstag im Freibad belästigt worden sein könnten. Diese Vorfälle wurden bislang noch nicht bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Der Mann wird als 20 bis 40 Jahre alt und hellhäutig mit blonden oder grauen Haaren beschreiben. Zur Tatzeit trug er eine blauweißkarierte Badehose. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können oder weitere durch den Mann belästigte Freibadbesucher werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (md)

Pfullingen (RT): Unfall im Tunnel führt zu Verkehrsbehinderungen

Zu erheblichen Auswirkungen auf den Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall im Ursulabergtunnel am Montagmorgen geführt. Ein 21-jähriger Lenker eines Mini-Cooper befuhr gegen 7.40 Uhr den Ursulabergtunnel in Richtung Reutlingen. Dabei übersah er den verkehrsbedingt bis zum Stillstand abgebremsten Ford B-Max einer 58-Jähringen und fuhr in das Heck des PKW. Vermutlich durch verdampfendes Kühlwasser entstand in der Folge eine Rauchentwicklung, worauf die Feuerwehr alarmiert und der Ursulabergtunnel vollständig gesperrt wurde. Zu einem Brandausbruch kam es nicht. Die Tunnelsperrung führte zu erheblichen Rückstaus in beide Richtungen. Die 58-Jährige kam vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An den nicht mehr fahrbereiten PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Sperrung konnte gegen 8.40 Uhr wieder aufgehoben werden. (md)

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag im Kreisverkehr Metzinger Straße / Paul-Lechler-Straße ereignet hat. Ein 34-Jähriger war gegen 16.20 Uhr mit seinem Ford Kuga auf der Metzinger Straße unterwegs und wollte den Kreisverkehr in Richtung Dettingen/Erms überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 72 Jahre alten Pedelec-Fahrers, der sich mit seinem Fahrrad bereits im Kreisverkehr befand, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Der Radler, der einen Helm getragen hatte, stürzte in der Folge, wobei er nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen erlitt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.500 Euro geschätzt. (cw)

Nürtingen (ES): Nach Unfall geflüchtet

Überhöhte Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, den ein 26-Jähriger am Sonntagabend auf der Oberboihinger Straße verursacht hat. Der junge Mann war gegen 18 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Oberboihinger Straße unterwegs. Weil er jedoch viel zu schnell fuhr, verlor er beim Verlassen des Kreisverkehrs die Kontrolle über seinen Wagen, der ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Dabei knallte der BMW mit dem Heck gegen eine gläserne Werbetafel, die vollständig zerstört wurde. Ohne anzuhalten fuhr der Fahrer davon, ließ rund 100 Meter weiter seine Mitfahrer aussteigen und parkte dann den beschädigten BMW im Bereich der Austraße, bevor er zu Fuß flüchtete. Im Rahmen der sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zunächst die Mitfahrer angetroffen und schließlich auch der BMW aufgefunden werden. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen kehrte der 26-jährige mutmaßliche Fahrer zu seinem Wagen zurück. Da bei ihm deutliche Anzeichen auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum festgestellt werden konnten, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Sein Führschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand. An dem BMW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden sein. Der Sachschaden an der Werbetafel wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Pkw am Sonntagnachmittag in der Metzinger Straße gewesen sein. Dort war gegen 17.10 Uhr im Motorraum eines Ford Galaxy ein Feuer ausgebrochen, das durch einen Verkehrsteilnehmer mittels eines mitgeführten Feuerlöschers noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Ford war nach dem Brand allerdings so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Köngen (ES): Zeugen zu Unfallflucht gesucht (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht nach Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am frühen Montagmorgen in der Wilhelm-Maier-Straße ereignet hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll ein bislang unbekannter Lenker eines roten Kleinwagens, vermutlich der Marke Dacia, gegen 2.40 Uhr mit einem am Straßenrad geparkten LKW kollidiert sein. Beide Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, soll der rote Kleinwagen anschließend über die Wertstraße in Richtung Bahnhofstraße davongefahren sein. Allein an dem LKW entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Nach derzeitigen Kenntnisstand müsste der rote Dacia Beschädigungen am Heck in Form einer gesprungenen Heckscheibe, beschädigten Rücklichtern und Dellen aufweisen. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacherfahrzeug machen können werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden (md).

Deizisau (ES): Einbruch in Firmengebäude

Ein bislang unbekannter Täter ist frühen Montagmorgen in eine Firma in der Plochinger Straße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich zunächst gewaltsam Zutritt über ein Fenster und durchsuchte im Anschluss die Büroräumlichkeiten. Zur Höhe eines möglichen Diebesgutes kann noch keine Angabe gemacht werden. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Lenningen (ES): In Praxis eingebrochen

In eine Physiotherapiepraxis in Oberlenningen ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen zunächst gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchsuchte im Anschluss die Praxisräumlichkeiten. Dabei entwendete er Bargeld. An dem Gebäude entstand durch den Aufbruch Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Polizeiposten Lenningen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (md)

Plochingen (ES): Werkzeug aus Erddeponie entwendet

Auf Werkzeug hatte es ein unbekannter Täter bei einem Einbruch in eine Erddeponie bei Plochingen abgesehen. Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Garage auf dem Gelände entlang der L1150, durchwühlte diese und entwendete ein hochwertiges Werkzeug. Die Ermittlungen wurden durch den Polizeiposten Plochingen aufgenommen. (md)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Polizisten angegriffen und beleidigt

Korrektur zur Pressemeldung vom 21.07.2024 13.02 Uhr: Polizisten angegriffen und beleidigt In der ursprünglichen Meldung hat sich ein Fehler bei der Örtlichkeit eingeschlichen. Wir bitten dies zu entschuldigen und die nachfolgende, korrigierte Version zu verwenden:

Am Samstagnachmittag ist es in Leinfelden-Echterdingen in der Steinbeisstraße nach einer körperlichen Auseinandersetzung unter fünf Männern zu einem tätlichen Angriff und zu Beleidigungen zum Nachteil von Polizeibeamten gekommen. Gegen 15.30 Uhr versuchten mehrere Polizisten die Streithähne zu trennen und die Personalien der Beteiligten zu erheben. In Zuge dessen verweigerten zwei Beschuldigte (36 und 43 Jahre) den polizeilichen Weisungen Folge zu leisten. Der 36-Jährige beleidigte die agierenden Polizisten auf nicht zitierbare Art und Weise. Des Weiteren schlug und tritt er nach fünf Polizeibeamten, wobei glücklicherweise alle ihren Dienst fortsetzen konnten. Der 43-Jährige wollte sich durch Entreißen den Maßnahmen entziehen und sperrte sich vehement gegen die Polizisten. Nachdem weitere Kräfte eintrafen konnten die polizeilichen Maßnahmen durchgesetzt werden. Ein Beteiligter verlor zwei Zähne - wobei er eine ärztliche Versorgung in der Gewahrsamszelle ablehnte.

Neckartailfingen (ES): Auf vorausfahrenden Pkw aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der B297 erlitten. Ein 34-Jähriger befuhr gegen 17.20 Uhr mit einem Volvo die Bundesstraße von Neckartailfingen herkommend in Richtung Neckartenzlingen. Dabei bemerkte er offenbar zu spät, dass eine vorausfahrende 29-Jährige ihren VW abbremste, um nach rechts in einen Feldweg einzubiegen. Der Volvo-Lenker versuchte daraufhin noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge aber nicht mehr verhindern. Die 29-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 29.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt der B297 voll gesperrt werden. Sowohl die Absperr- als auch die Reinigungsmaßnahmen wurden von der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften ausgerückt war, unterstützt. (rd)

Aichtal (ES): Radfahrerin gestürzt

Eine Radfahrerin hat bei einem Sturz am Sonntagabend in Grötzingen nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen erlitten. Die 51-Jährige befuhr kurz nach 18.30 Uhr die Harthäuser Straße, als sie im Bereich der Einmündung zur Schillerstraße alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Bisingen (ZAK): Heftig aufgefahren

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der L360 zwischen Thanheim und Onstmettingen ereignet hat. Ein 59-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem Quad auf der stark abfallenden Landesstraße von Onstmettingen in Richtung Thanheim unterwegs. Auf Höhe einer linksseitigen Parkbucht bremste er ab und blinkte, um dort trotz doppelt durchgezogener Mittellinie nach links abzubiegen. Ein als Dritter nachfolgender 28 Jahre alter Motorradfahrer, der mit seiner Yamaha verkehrswidrig bereits einen vor ihm fahrenden Zeugen überholte hatte, erkannte die Verkehrssituation zu spät und krachte ungebremst ins Heck des Quads. Dabei wurde der Biker so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht werden musste. Seine Yamaha wurde abgeschleppt. (cw)

Bisingen (ZAK): Nach Unfall geflüchtet

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeireiver Hechingen gegen den Fahrer eines schwarzen Opel Corsa, der am Sonntagabend in der Dorfstraße in Bisingen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 19.45 Uhr war die Polizei von Anwohnern alarmiert worden, die den Opel und seinen Fahrer beobachtet hatten, wie er im Bereich der Einmündung In der Au von der Fahrbahn abkam, ein Verkehrsschild überfuhr und anschließend flüchtete. Nachdem am Unfallort das vordere Kennzeichen des Opels liegengeblieben war, konnte der entsprechend unfallbeschädigte Wagen in der Nähe der Halteranschrift aufgefunden werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Der bislang bekannte Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell