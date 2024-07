POL-S: Achtjährige sexuell bedrängt: Jacke sichergestellt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - In einer bewegenden Zeremonie haben etwa 1.000 Kolleginnen und Kollegen von Polizeihauptkommissar Thomas Hohn Abschied genommen. Der Trauermarsch begann an der Straße Am Hauptbahnhof und führte über die Heilbronner Straße - Friedrichstraße - Bolzstraße - Königstraße bis zur Domkirche ...

mehr