Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach mutmaßlicher Vergewaltigung - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Stuttgart-Mitte (ots)

Aufmerksame Polizeibeamte haben am Mittwochabend (10.07.2024) einen 52 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Montag (08.07.2024) im Bereich des Ferdinand-Leitner-Stegs eine 43-Jährige vergewaltigt zu haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/jhhsf). Die Beamten wurden aufgrund einer vorhandenen Personenbeschreibung auf den Tatverdächtigen aufmerksam und nahmen ihn gegen 21.00 Uhr in der Unteren Königstraße fest. Der 52-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde am Donnerstag (11.07.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

