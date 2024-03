Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Weissach: Folgenschwerer Fahrspurwechsel auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 15:30 Uhr auf der BAB 8 in Fahrtrichtung München zwischen Parkplatz "Heckengäu" und der "Anschlussstelle Rutesheim" zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines Renault-Transporters zunächst den rechten Fahrstreifen, wechselte dann aber, um zu überholen, nach links auf die mittlere Spur und übersah einen dort neben ihm fahrenden VW Caddy, der von einer 72-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zunächst zur Streifkollision der beiden Fahrzeuge. Der Caddy auf der mittleren Fahrspur wich dabei noch nach links aus und stieß auf der ganz linken Spur schließlich mit dem BMW X3 einer 37-Jährigen zusammen. Dieser kollidierte wiederum links mit der Betonschutzwand, schleuderte über alle Fahrspuren nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und blieb letztlich etwa zehn Meter abseits an der Böschung hinter der Leitplanke stehen. Die BMW-Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der BMW musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 80.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Absicherung war die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg mit vier Streifenbesatzungen vor Ort. Zudem waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Autobahnmeisterei im Einsatz. Die Fahrbahn in Richtung München musste für erste Maßnahmen sowie Landung eines Rettungshubschraubers für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Derzeit ist die rechte Fahrspur weiterhin für Reinigungs- und Reparaturmaßnahmen gesperrt. Zeitweilig erreichte der Rückstau eine Länge von bis zu acht Kilometern.

