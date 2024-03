Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Unfall auf der B 10 fordert zwei leicht verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag (19.03.2024) gegen 12.50 Uhr auf der Bundesstraße 10 zwischen Enzweihingen und Schwieberdingen ereignete. Eine 50 Jahre alter BMW-Lenkerin war in Fahrtrichtung Enzweihingen unterwegs, als sie kurz vor dem Abzweig auf die Landesstraße 1138 in Richtung Markgröningen vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs nicht mehr fähig war, ihren PKW sicher zu führen. In der Folge kam sie nach links auf die Gegenfahrbahn ab und stieß dort mit einem BMW zusammen, in dem ein 44 Jahre alter Mann saß. Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund des Unfalls musste die B 10 bis gegen 14.30 Uhr gesperrt werden. Die Polizei führte währenddessen Verkehrsregelungsmaßnahmen durch.

