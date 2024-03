Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Sperrfläche und durchgezogene Linie überfahren - 35.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (18.03.2024) kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1182 auf Höhe einer Tankstelle zwischen den Ortsteilen Dätzingen und Döffingen. Ein 49-Jähriger Mercedes-Lenker war auf der L 1182 in Fahrtrichtung Weil der Stadt unterwegs. Er bog dann, trotz durchgezogener Linie, nach links über die Sperrfläche zur Tankstelle ab. Dabei übersah er mutmaßlich eine sich im Gegenverkehr nähernde 25-jährige Lenkerin eines VW. Es kam zur Kollision, wobei beide Unfallbeteiligten jeweils leichte Verletzungen erlitten. Am VW entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, während sich der Sachschaden am Mercedes auf rund 15.000 Euro beläuft. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

