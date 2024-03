Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Diebe entwenden Material von Bauhof-Baustelle

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (14.03.2024) 16:00 Uhr und Montag (18.03.2024) 06:45 Uhr verschafften sich Diebe Zugang zum Baustellengelände des Bauhofs Grafenau in der Straße "Stegmühle" in Döffingen. Zunächst entfernten sie den um die Baustelle angebrachten Bauzaun und fuhren dann, um das Diebesgut später abtransportieren zu können, vermutlich mit einem größeren Fahrzeug auf das Gelände. Dort entwendeten sie diverse Schaltafeln und Schalungsträger mit einem Gewicht von etwa 1,5 Tonnen. Der Wert des gestohlenen Baumaterials wird auf etwa 1.400 Euro beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

