Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim: Zwei Schwerverletzte und mehrere zehntausend Euro Sachschaden nach Rechtsüberholen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Montag (18.03.2024) gegen 07:25 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West. Ein 44-Jähriger Lexus-Lenker war auf der BAB 8 in Fahrtrichtung München auf der linken Spur hinter einem 52-jährigen Mercedes-Lenker unterwegs. Der 44-Jährige überholte den Mercedes dann, den bisherigen Erkenntnissen nach, verbotswidrig rechts. Beim Wiedereinscheren nach links touchierte er den Mercedes zunächst und kollidierte dann mit der Betonwand am linken Fahrbahnrand. Durch den Aufprall wurde der Lexus abgewiesen, geriet ins Schleudern und verunfallte anschließend mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen befindlichen BMW. Er kam schlussendlich an der linken Betonwand zum Stehen, während der BMW und sein 26-jähriger Lenker quer zur Fahrbahn auf dem rechten Stand- und Grünstreifen zum Stillstand kamen. Weiterhin trafen im Verlauf des Geschehens herumfliegende Fahrzeugteile den Ford eines auf der Gegenfahrbahn befindlichen 24-Jährigen und beschädigten diesen. Bei dem Unfall wurden der 44- und der 26-Jährige jeweils schwer verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den vier beteiligten Fahrzeugen und Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 41.000 Euro. Der Lexus und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die BAB 8 in Fahrtrichtung München für etwa eine Stunde voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von rund sechs Kilometern. Im Rückstau ereignete sich dann ein weiterer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leichtverletzt wurde und etwa 10.000 Euro Sachschaden entstand.

