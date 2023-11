Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Kollision mit Baum

Kreisstraße mehrere Stunden gesperrt

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Kreisstraße 43;

Unfallzeit: 07.11.2023, 14.15 Uhr;

Ein Leichtverletzter und eine abgerissene Hinterachse an einem Traktor sind die Folgen eines Verkehrsunfalls in Schöppingen. Ein 36 Jahre alter Coesfelder war gegen 14.15 Uhr mit seinem Gespann auf der Kreisstraße 43 in Richtung Schöppingen unterwegs, als er nach links von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Er wolle sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben, gab der Fahrer an. Für die Bergung der Zugmaschine rückte ein Autokran an. In den Abendstunden konnte die Kreisstraße 43 für den Verkehr wieder freigegeben werden. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. (db)

