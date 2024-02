Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit zuvor entwendeten PKW

Celle (ots)

Celle Celle - Um 22:07 Uhr, am 25.02.2024, meldet sich eine Person bei der Polizei und teilt mit, dass er gerade Zeuge eine Verkehrsunfallflucht geworden sei. Ein weißer Renault Traffic, mit einer Firmenaufschrift, habe im Kreuzungsbereich Carstensstraße/Lauensteinstraße einer Fahrradfahrerin die Vorfahrt genommen und sei dann weitergefahren, obwohl die Fahrradfahrerin gestürzt ist. Der Zeuge folgt selbst dem flüchtigen Verursacher und kann den PKW wenig später in der Echtestraße feststellen. Der Verantwortliche Fahrzeugführer flüchtet zu Fuß. Die alkoholisierte Fahrradfahrerin (2,44 Promille Atemalkohol) verletzt sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wird ambulant im Krankenhaus behandelt. Um 22:26 Uhr wird ein entwendeter Transporter in der Straße Im Schelp gemeldet. Es stellt sich heraus, dass es sich um das gleiche Fahrzeug wie beim Verkehrsunfall handelt. Der Meldende hat sich den Transporter ausgeliehen und zum Entladen in einer Sackgasse in der Straße Im Schelp abgestellt. Bei der Rückkehr zu dem Transporter musste er feststellen, dass dieser gestohlen wurde. Bei Feststellung des Transporters in der Echtestraße sind die Güter nicht mehr im Fahrzeug. Wer Hinweise zum Sachverhalt, den fehlenden Gütern, oder zum möglichen Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Celle unter 05141 277-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell