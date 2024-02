Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kind vom Transporter erfasst und verletzt

Celle (ots)

Müden/Örtze - Am 22.02.2024, gegen 14:15 Uhr, hält der Schulbus an der Haltestelle auf der L240, Hermannsburger Straße, in Fahrtrichtung Müden. Zur selben Zeit fährt eine 18-jährige mit ihrem Transporter in die Gegenrichtung. Die 18-jährige übersieht ein 11-jähriges Kind, welches hinter dem Schulbus die Fahrbahn quert und erfasst dieses. Durch den Zusammstoß wird die 11-jährige verletzt und nach einer ersten Versorgung vor Ort ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht.

