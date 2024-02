POL-CE: Seniorin im Parkhaus von PKW erfasst und lebensgefährlich verletzt

Celle (ots) - Westercelle - Am frühen Morgen des 21.02.2024, gegen 00:45 Uhr, stellt ein Anwohner der Dasselsbrucher Straße zwei dunkel gekleidete Personen fest, welche zügig mit einem Gegenstand von einem Autohaus kommen und dann mit einem PKW in Richtung Hannover flüchten. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung wird auf einer Nebenstrecke in Richtung Hannover ein ...

mehr