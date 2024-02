Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Celle (ots)

Winsen/Aller - Am 21.02.2024, um 20.47 Uhr, wird der Polizei mitgeteilt, dass es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K4, Ortsausgang Winsen, gekommen sein soll. Vor Ort wird eine 42-jährige Fahrzeugführerin und ein 36-jähriger Motorradfahrer festgestellt. Auf Grund der schwere der Verletzungen verstirbt der 36-jährige noch an der Unfallstelle. Nach ersten Ermittlungen ist die 42-jährige in den Gegenverkehr geraten und hier mit dem 36-jährigen auf seinem Leichtkraftrad kollidiert. Bei der 42-jährigen sind bei einem durchgeführtem Alkoholtest 1,99 Promille festgestellt worden. Bei der 42-jährigen ist der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen worden. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol wurde eingeleitet. Bei der Verkehrsunfallaufnahme ist die Kreisstraße vollgesperrt worden, außerdem kam eine Drohne zum Einsatz.

