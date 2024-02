Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schaden verursacht und davongefahren

Celle (ots)

Groß Hehlen - Auf dem Parkplatz des Allercenters ist es am 13.02.2024, zwischen 07:35 Uhr und 09:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein blauer Audi ist auf dem Parkplatz ordnungsgemäß, etwa auf Höhe der dortigen Bäckerei, abgestellt gewesen. Ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug stößt in Abwesenheit gegen die Fahrzeugfront des Audis und verursacht dadurch Sachschaden. Um die Schadensregulierung bemühte sich der/die Verursacher/-in leider nicht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Celle unter 05141 277-0 zu melden.

