Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrradfahrer beim Einbiegen übersehen und weitergefahren

Celle (ots)

Flackenhorst - Am 15.02.2024, gegen 17 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der B214, auf Höhe der Zufahrt nach Flackenhorst gekommen. Ein einbiegender PKW Fahrer hat hier einen 25-jährigen E-Bike Fahrer auf dem Radweg übersehen. Es kam zum Zusammenprall, der E-Bike Fahrer stürzte und der PKW Fahrer entfernte sich unerlaubt. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht. Nach Angaben des 25-jährigen handelt es sich bei dem PKW um einen hellen Kombi. Möglich ist es, dass der PKW am Heck kein Zulassungskennzeichen angebracht hatte. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall oder einen möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Wathlingen unter 05144 59446-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell