Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Dreister Diebstahl von E-Zigaretten

Celle (ots)

Celle - Am 12.02.2024, gegen 16:30 Uhr, betreten insgesamt drei, bislang nicht bekannte, Personen eine Tankstelle in der Hannoverschen Heerstraße. Während eine Person den Verkäufer in ein Gespräch verwickelt, nutzen die zwei anderen Personen die Gelegenheit und entwenden E-Zigaretten im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Im Rahmen der Aufnahme durch die Kollegen wird dann noch bekannt, dass es bereits gegen 14 Uhr am selben Tag zu einem gleichgelagerten Vorfall in einer anderen Tankstelle in der Harburger Straße gekommen sein soll. Ein Abgleich des Videomaterials spricht dafür, dass es sich um die gleichen Personen handeln kann. Wer Hinweise zum Sachverhalt oder eine mögliche Täterschaft geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Celle, unter 05141 277-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell