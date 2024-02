Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand im Kleingartenverein

Celle (ots)

Celle - Am 13.02.2024, um 23:20 Uhr, wird ein Brand in der Kleingartenkolonie Hospitalwiesen gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine Gartenlaube bereits in Vollbrand gestanden hat und das Feuer, auf Grund der engen Bebauung, bereits auf eine weitere Gartenlaube übergesprungen ist. Durch das Feuer werden diese beiden Lauben fast vollständig zerstört. Nach ersten Erkenntnissen sind auch drei weitere Lauben durch das Feuer beschädigt worden. Personen sind dabei nicht zu Schaden gekommen. Der Schaden wird polizeiseitig auf 80000Euro geschätzt. Die Brandermittler haben die Ermittlungen aufgenommen und ermitteln in alle Richtungen.

