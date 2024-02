POL-CE: Hundehalter gesucht

Celle (ots) - Winsen/Aller - Am 10.02.2024, gegen 17:40 Uhr, ist es zu einer Bedrohnung mit einem Messer durch einen 42-jährigen Mann zum Nachteil von drei Kindern, im Alter von 13 Jahren, gekommen. Verletzt worden ist dabei niemand. Zuvor sollen die Kinder von zwei weiblichen Jugendlichen gewarnt worden sein. Die beiden weiblichen Jugendlichen sollen die drei Kinder im Bereich einer Bank in der Straße Am Junkernhof ...

mehr