Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Rauchentwicklung im Ferienhaus

Celle (ots)

Wathlingen - Am 13.02.2024, um 07:40 Uhr, ist eine Rauchentwicklung aus einem Ferienhaus in der Straße Zum Bröhn gemeldet worden. Der Grundstückseigentümer hat selbst den Rauch aus seinem Haus bemerkt und dann die Feuerwehr alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen habe der Holzfußboden im Haus gebrannt. Im Rahmen der Löscharbeiten wird durch die Feuerwehr ein Pelletofen und der brandbetroffene Holzfußboden aus dem Objekt entfernt. Es ist niemand verletzt worden. Die Brandermittlungen sind aufgenommen und dauern an.

