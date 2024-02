Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brennende Reifenstapel auf Landstraße

Celle (ots)

Lachtehausen - Am 13.02.2024, um 23:38 Uhr, wird durch einen bislang nicht bekannten Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass auf der L282, in der Sprache, mehrere brennende Reifen liegen sollen. Tatsächlich können zwei Reifenstapel brennend auf der Fahrbahn festgestellt werden. Diese werden durch die hinzugezogene Feuerwehr gelöscht und von der Fahrbahn entfernt. Durch die brennenden Reifen kam es weder zu Beschädigungen, noch zur Gefährdung von Personen. Die Polizei ermittelt wegen des Versuchs des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer Hinweise zur möglichen Täterschaft geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Celle unter 05141 277-0 zu melden.

