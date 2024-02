Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Aufgebrochener PKW

Celle / OT Altencelle (ots)

Am Samstag, dem 24.02.24, ist es in der Zeit von 14:20 Uhr bis 15:30 zu einem Einbruchdiebstahl aus einem PKW gekommen. Der weiße Skoda Fabia war durch die Besitzerin auf dem Parkplatz an der Kanalbrücke im Ahnsbecker Weg abgestellt worden. Nachdem die Besitzerin von einem Waldspaziergang zurückgekehrt war, musste sie feststellen, dass die hintere rechte Seitenscheibe des PKW eingeschlagen und von der Rückbank die Handtasche entwendet worden war. Spaziergänger die am Samstagnachmittag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes oder im Ahnsbecker Weg gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei Celle zu melden. (Tel. 277213) In diesem Zusammenhang erfolgt nochmals der Hinweis darauf keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt im PKW liegen zu lassen.

