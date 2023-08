POL-NOM: Leicht verletzt nach Unfall

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Katlenburg, Osteroder Straße, Montag, 21.08.2023, 20.30 - 20.45 Uhr KATLENBURG (Wol) - Weißer Transporter beobachtet. Am Montag kam es zwischen 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Osteroder Straße in Katlenburg. Eine nicht bekannte Zeugin (Daten wurden nicht ausgetauscht) gab der Geschädigten den Hinweis, dass während ihrer ...

