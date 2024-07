Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Junge sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (11.07.2024) an der Ostendstraße einen zwölfjährigen Jungen sexuell belästigt. Der Mann sprach den Jungen gegen 20.10 Uhr in obszöner Weise an. Der Junge wandte sich daraufhin an das nahegelegene Polizeirevier Ostendstraße. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann, trafen ihn aber nicht mehr an. Der Unbekannte war zirka 30 bis 40 Jahre alt und zirka 190 Zentimeter groß. Der Mann wirkte ungepflegt, hatte eine dünne Statur und graue Haare. Er war bekleidet mit einem blauen oder grauen Hemd und trug eine graue Hose. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

