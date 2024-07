Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt missachtet

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (11.07.2024) in der Rosenaustraße hat sich ein 41 Jahre alter Mann leichte, und ein 42-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Der 42-Jährige war mit seinem VW gegen 07.45 Uhr in der Rosenaustraße in Richtung Haldenstraße unterwegs. An der Kreuzung Hallstraße missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt des von rechts kommenden 41-jährigen Mercedes-Fahrers. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten den 42-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

